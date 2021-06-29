Байден заявил, что Трамп нанес колоссальный ущерб отношениям США с другими странами

Дональд Трамп, будучи президентом, нанес своими действиями огромный ущерб отношениям США с союзниками и другими государствами. Такое заявление сделал действующий лидер стран Джо Байден. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Кстати, я только что вернулся из Европы. <…> И вот итог. Я знаю, что вы все понимали это — невообразимый ущерб, нанесенный в международном масштабе последним, кто сидел на этом месте [президента]», — сказал Байден во время проводимого в режиме видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. Он не назвал Трампа по имени. Президент США не стал уточнять, какими именно действиями его предшественник испортил отношения Штатов с другими странами.

Байден совершил свою первую зарубежную поездку в качестве президента США в середине июня. Он участвовал в саммите G7 в Великобритании. После этого он был на встрече НАТО на высшем уровне в Брюсселе. Там же состоялся саммит США — ЕС. В Женеве 16 июня он провел переговоры с российскими президентом Владимиром Путиным.

После этих переговоров Дональд Трамп выступил с критикой действующего американского лидера. Республиканец заявил, что Байден уничтожает Штаты на глазах у американцев. Также по мнению Трампа, Россия и Китай унижают США.