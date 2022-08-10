Президента Молдавии Санду обвинили в издевательствах над матерью экс-главы государства Додона

Президент Молдавии Майя Санду содействовала публичным оскорблениям матери экс-главы государства Игоря Додона. С таким заявлением выступил сам политик в своих социальных сетях, сообщило РИА «Новости».

«Почему вы позволяете неуравновешенным гражданам, которые спонсируются партией ПДС (правящей партией „Действие и солидарность“ — прим. ред.), публично унижать и издеваться над пожилым человеком? Такие вещи не прощаются и не забываются», — обратился к Санду Игорь Додон. Он призвал ее прекратить содействовать публичным издевательствам над его матерью.

Ранее в здании Антикоррупционной прокуратуры страны Галину Додон оскорбила группа гражданских активистов. Все это сняли на видео и опубликовали в Сети.

По мнению Игоря Додона, к концу года ситуация в Молдавии «взорвется» из-за действий руководства страны. Экс-президент предположил, что государственная система не выдержит, и наступит хаос.