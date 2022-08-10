Находящийся под домашним арестом бывший президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал коллапс в государственном управлении и социальный взрыв в конце 2022 года. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда в Молдове».

По мнению политика, причиной этому послужат политические и экономические провалы нынешней прозападной власти.

«Уже всем понятно: ситуация с каждым днем ухудшается, лучше с этой властью не будет. Осенью или зимой ситуация взорвется. Сама государственная система не выдержит с таким правлением. У них уже полный хаос», — сказал он.

Додон полагает, что массовые протесты начнутся тут же, как граждане получат первые платежки за отопление.

«И здесь будет неважно, что кто-то за Россию, а кто-то за Европу. В районах, в Кишиневе, в селах появятся палаточные городки. Если уже завтра появится такой палаточный городок в центре Кишинева, я вас уверяю, кишиневцы будут готовить для его обитателей горячие ужины! Для того чтобы они протестовали против Майи Санду», — заявил экс-президент.

Экс-президента Молдавии задержали в мае и поместили под домашний арест. Его обвиняют в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и госизмене. Додон и Партия социалистов, которую он возглавлял, считают эти уголовные дела политической расправой со стороны нынешней главы республики Майи Санду.

Ранее доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что НАТО ведет Молдавию к гражданской войне. При этом простые жители бывшей союзной республики искренне поддерживают Россию и голосуют за дружбу с ней, а не с США.