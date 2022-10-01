Президента Молдавии поймали на оговорке в речи об украинском кризисе | 360°

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Президента Молдавии поймали на оговорке в речи об украинском кризисе

Президент Молдавии Майя Санду оговоркой обвинила Украину в развязывании конфликта

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Отвечавшая на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом президент Молдавии Майя Санду допустила оговорку. Она заявила, что за развязыванием конфликта стоит Украина. Видео опубликовал Telegram-канал Sputnik-Молдова.

«Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы», — заявила Санду.

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В последние несколько недель оппозиция Молдавии собирает своих сторонников на масштабные акции протеста с требованием отставки действующего президента и правительства, а также проведения новых выборов в региональный парламент.

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По мнению организаторов, действующие власти страны не могут справиться с вызовами и кризисом, который охватил страну в последние несколько месяцев.

Молдавия

Украина

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