Мир 05 марта 2023, 21:45 Президента Молдавии обвинили в увеличении госдолга страны Экс-президент Молдавии Додон раскритиковал Санду за увеличение госдолга РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду своими действиями за два года увеличила государственный долг республики почти на два миллиарда долларов. Такими выводами поделился экс-глава страны Игорь Додон в эфире телеканала GRT.

В 2022 году Молдавию накрыл энергетический, а также и экономический кризисы, у властей не получилось минимизировать их последствия. После этого оппозиция начала протесты против роста цен. Годовая инфляция в 2022 году составила 30,2%.

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«Впервые в истории Молдавии государственный долг превышает 100 миллиардов леев (примерно 5,4 миллиарда долларов). За 24-25 месяцев, как Санду руководит страной, он увеличился на 35 миллиардов леев (1,8 миллиарда долларов)» — отметил Додон.

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По словам политика, эти деньги придется возвращать жителям страны. Также Додон отметил, что каждый день пребывания Санду у власти обходится жителям Молдавии дополнительно в 30-40 миллионов леев к госдолгу (примерно 1,6 миллиона долларов).

В феврале кабинет министров Молдавии ушел в отставку вслед за премьером Натальей Гаврилицей. Причины своего ухода с поста премьер-министра она не озвучила.