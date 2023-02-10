Мир 10 февраля 2023, 14:44 Правительство Молдавии ушло в отставку в полном составе Премьер-министр Молдавии Гаврилица заявила об уходе с поста премьера Unsplash

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Кабинет министров Молдавии ушел в отставку вслед за премьером Натальей Гаврилицей. Об этом со ссылкой на заявление главы правительства республики сообщил ТАСС.

«После полутора лет на посту премьера пришло время сообщить о моей отставке», — сказала Гаврилица.

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Она озвучила это решение во время выступления на брифинге. Причины ухода с поста премьер-министра Гаврилица не назвала. При этом во время речи она напомнила о достижениях правительства за время ее работы во главе ведомства. Среди них Гаврилица указала борьбу с коррупцией, ускорение процессов по европейской интеграции, реформирование юстиции, а также противодействие энергетическому кризису и сложной ситуации в регионе.

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Перед выступлением премьер-министра прошло совещание в администрации президента Молдавии — Майи Санду. В нем участвовали сотрудники правительства и представители контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности.

Днем ранее, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с трибуны саммита глав государств и правительств ЕС заявлял, что предупредил Санду о планах России дестабилизировать ситуацию в Молдавии.