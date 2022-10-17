Президента Молдавии обвинили в нарушении Конституции | 360°

Мир 17 октября 2022, 00:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Президента Молдавии обвинили в нарушении Конституции Лидер партии «Шор» обвинил президента Молдавии Санду в нарушении Конституции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор назвал власть в Молдавии незаконной. По его словам, президент республики Майя Санду нарушила Конституцию страны.

«Президент страны нарушила Конституцию и установила в стране диктатуру. Три тысячи спецназовцев набросились против пожилых людей, которые виноваты лишь в том, что требуют улучшить уровень жизни», — сказал политик во время онлайн-трансляции в соцсетях.

Реклама

Он добавил, что население Молдавии имеет право протестовать. Шор заявил о незаконности разгона участников акции, в связи с чем он подал жалобу в Генпрокуратуру. Лидер партии также осудил работу правоохранителей и призвал всех несогласных с политикой действующей власти объявить акт гражданского неповиновения.

Реклама

«Если вся страна перестанет платить за газ — то власти убегут из этой страны. Мы продолжим наши протесты, несмотря ни на что», — заключил он.

Жители Молдавии стали выходить на улицы и устраивать протесты из-за повышения цен и падения уровня жизни. Власти республики ужесточили правила проведения подобных акций, а полицейские стали задерживать участников протестов, которые проходят в центре Кишинева с середины сентября.

0 0 0 0 0 0