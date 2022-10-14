Выступающих против политики Майи Санду задержали в Кишиневе | 360°

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Выступающих против политики Майи Санду задержали в Кишиневе

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Полиция Молдавии начала задерживать протестующих, которые вышли на улицы Кишинева из-за несогласия с политикой президента страны Майи Санду, написал RT.

Кроме того, власти Молдавии ужесточили правила проведения протестов. Теперь полиции разрешается требовать от организаторов выступлений прекратить манифестацию.

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Правоохранители также имеют право задерживать участников протеста, которые нарушают общественный порядок.

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