Выступающих против политики Майи Санду задержали в Кишиневе | 360°

Мир 14 октября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Выступающих против политики Майи Санду задержали в Кишиневе

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Полиция Молдавии начала задерживать протестующих, которые вышли на улицы Кишинева из-за несогласия с политикой президента страны Майи Санду, написал RT.

Кроме того, власти Молдавии ужесточили правила проведения протестов. Теперь полиции разрешается требовать от организаторов выступлений прекратить манифестацию.

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Правоохранители также имеют право задерживать участников протеста, которые нарушают общественный порядок.

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