Сайт «Миротворец» обвинили в нарушении прав детей | 360°

Мир 14 сентября 2022, 00:10 Поделиться Telegram

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Viber Сайт «Миротворец» обвинили в нарушении прав детей Россия призвала ЮНИСЕФ осудить украинский сайт «Миротворец» за раскрытие данных детей РИА «Новости»

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Администраторы украинского сайта «Миротворец» публикуют личные данные неугодных руководству Украины людей, в числе которых есть несовершеннолетние. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) должен обратить на это внимание и принять меры. Как сообщил ТАСС, об этом говорится в заявлении постоянного представительства России при ООН.

Дипломаты подчеркнули, что ЮНИСЕФ необходимо отказаться от двойных стандартов и осудить прямое нарушение прав детей, которое допустила администрация «Миротворца».

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В постпредстве уточнили, что в данный момент на сайте опубликована личная информация, включая домашние адреса 327 несовершеннолетних, что несет прямую угрозу их жизни и безопасности.

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«Призываем ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов при реализации своего мандата по „защите всех детей во всем мире“ и осудить очевидные нарушения прав детей в связи с деятельностью сайта „Миротворец“», — говорится в заявлении.

Украинский сайт «Миротворец» появился в декабре 2014 года. За его созданием стоит бывший депутат Верховной рады, а сейчас советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На сайте публикуются личные данные ополченцев Донбасса, журналистов, артистов, чиновников, дипломатов и других людей, которые посещали Крым или высказывались в поддержку России, а также Донецкой и Луганской народных республик. Кроме персональных данных администраторы сайта раскрывают адреса, номера телефонов и другую информацию о людях.

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