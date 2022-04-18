Президент Йемена Абд Раббо Мансура Хади подал в отставку и передал полномочия Президентскому руководящему совету под давлением саудовских чиновников, заявила газета The Wall Street Journal. Перевод статьи опубликовал ТАСС.

Экс-глава Йемена объявил о создании совета в ночь на 7 апреля. Он передал ему все полномочия по управлению страной в переходный период. Такое решение было принято по итогам межйеменских переговоров, которые проходили в Эр-Рияде под эгидой ООН и по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с 30 марта по 7 апреля. Совет возглавил Рашад Мухаммед аль-Алими, который пользуется поддержкой Саудовской Аравии.

Источники издания сообщили, что такое решение было принято под давлением саудовских чиновников — они угрожали обнародовать доказательства причастности Хади к коррупционному скандалу. Документы о создании совета ему якобы вручил сам саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

По информации тех же источников экс-глава Йемена сейчас находится под домашним арестом в Эр-Рияде. Ему запрещено пользоваться телефоном, однако можно видеться с некоторыми чиновниками, но только после согласования с саудовскими властями. Официально эту информацию журналистам не подтвердили.