Саудовская Аравия запросила внеочередное заседание Совбеза ООН

Провести специальное заседание Совета безопасности ООН и осудить атаки отрядов сопротивления хуситов попросила Саудовская Аравия. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Миссия Саудовской Аравии в своем послании Совбезу указывает на то, что атаки на королевство совершаются хуситами при поддержке Ирана. <…> Мы оставляем за собой право принимать все меры для защиты своей территории и призываем Совет Безопасности созвать встречу для осуждения терактов мятежников», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно о нападении беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие заводы в городах Рас-Танура и Рабиг, а также объекты инфраструктуры в Эр-Рияде. Как заявил представитель мятежного движения «Ансар Аллах», контролирующего северные районы Йемена, Яхья Сариа, началась третья по счету операция под названием «Прорыв бокады».

Мятежники пообещали продолжать наносить удары по объектам Саудовской Аравии, «чтобы добиться снятия с Йемена бесчеловечной блокады».

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии подтвердили удары по объектам компании Saudi Aramco. Как отметили в ведомстве, действия хуситов могут привести к сокращению производственных мощностей королевства и повлиять на его способность выполнять обязательства перед импортерами нефти.