Президент Узбекистана обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе

Иностранные силы годами готовили беспорядки в Нукусе. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он выразил соболезнования семьям погибших в результате столкновений.

«Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта», — привела слова Мирзиеева пресс-служба главы республики.

Президент призвал привлечь к расследованию беспорядков общественников, активистов и депутатов. Также он отметил необходимость тщательного изучения действий силовиков. Если правоохранители применяли неправомерную силу, то их привлекут к ответственности. Еще Мирзиеев выразил свои соболезнования родственникам погибших.

«Выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пациентам, которые лечатся в больницах», — сказал он.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов сообщил, что жертвами беспорядков стали 18 человек.