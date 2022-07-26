Президент Уганды заявил, что ему не могут запретить фотографироваться с Лавровым

Лидер Уганды Йовери Кагута Мусевени иронично прокомментировал вопрос, просили ли его не фотографироваться и не контактировать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который приехал в страну с рабочим визитом.

«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее», — ответил Мусевени журналистам.

Лавров прибыл в Уганду в рамках большого африканского турне. После Уганды глава МИД отправится в Эфиопию.

Представитель МИД Мария Захарова рассказала, как американские дипломаты «бегают в разных странах от дома к дому и умоляют не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции». Лавров назвал эти просьбы одержимостью западных политиков.