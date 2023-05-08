Мир 08 мая 2023, 23:41 Президент Туркмении приедет в Москву на Парад Победы ТАСС: Президент Туркмении Бердымухамедов прибудет 9 мая в Москву на парад Победы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет во вторник, 9 мая, в Москву на парад Победы. Глава республики приедет в российскую столицу к утру, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Президент Туркмении принял приглашение, его прибытие ожидается к утру», — заявил собеседник агентства.

Реклама

На парад Победы в Москву приехали президенты Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

Глава российского государства Владимир Путин в преддверии Дня Победы направил поздравительные телеграммы главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении. Поздравления российского лидера получили также лидеры Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, народы Грузии и Молдавии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ, которые приехали в Москву на празднование Дня Победы, увидят парад с трибуны на Красной площади. После этого главы государств все вместе возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Начнется парад Победы в 10:00 по московскому времени.