США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением — СМИ | 360°

Мир 08 сентября 2022, 10:16 Поделиться Telegram

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Viber США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением — СМИ Bloomberg: США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением РИА «Новости»

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Соединенные Штаты поставили Украине управляемые снаряды Excalibur. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ранее не публиковавшиеся бюджетные документы.

«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», — сказано в сообщении.

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Факт поставок подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США. Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.

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Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны Соединенных Штатов 8 сентября объявит о поставке Украине вооружений на 675 миллионов долларов. Украина получит в том числе боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

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