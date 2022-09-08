США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением — СМИ | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Мир

08 сентября 2022, 10:16

США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением — СМИ

Bloomberg: США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением

Читать 360tv в

Соединенные Штаты поставили Украине управляемые снаряды Excalibur. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ранее не публиковавшиеся бюджетные документы.

«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», — сказано в сообщении.

Реклама

Факт поставок подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США. Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны Соединенных Штатов 8 сентября объявит о поставке Украине вооружений на 675 миллионов долларов. Украина получит в том числе боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

США

Оружие

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама