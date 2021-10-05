Президент США Байден пообещал Японии защищать спорные острова

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что президента США Джозеф Байден пообещал ему приверженность Вашингтона в защите спорных островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море. Во время телефонных переговоров союзники подтвердили свое сотрудничество в достижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Заявление Кисиды прозвучало после его объявления о дате парламентских выборов. Они назначены на 31 октября. Премьер также пообещал усилить ответ властей на пандемию.

«Мы подтвердили, что будем вместе работать над укреплением союза Японии и США и свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Мы также договорились, что будем тесно сотрудничать по вопросам, связанным с Китаем и Северной Кореей», — приводит слова Кисиды Аl Аrabiya. Японский премьер также упомянул глобальные проблемы — изменение климата и распространение ядерного оружия.

Издание отмечает, что официальный Токио все больше беспокоят действия Китая в Восточно-Китайском море. В том числе, вторжение в воды спорных островов.

Глава правительства Японии Фумио Кисида является признанным экспертом по проблеме Курильских островов. Он два года был министром по делам Окинавы и «северных территорий». Кисида неоднократно встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсуждал с ним вопрос возврата четырех островов Японии.