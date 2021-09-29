Главой правительства Японии станет Фумио Кисида. Он давно занимался вопросом Курильских островов и даже пытался заключить мирный договор с Россией. Однако с его приходом в отношениях двух стран мало что изменится.

Новым премьер-министром Японии станет бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Он получил 257 из 427 голосов на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии.

Его противником был другой бывший глава МИД и Минобороны Японии — Таро Коно. Он получил 170 голосов.

Выборы председателя партии провели в связи с истечением полномочий премьер-министра Есихидэ Суги, который в прошлом году занял этот пост после отставки Синдзо Абэ.

Эксперт по Курилам

В 2007–2008 годах Фумио Кисида был на посту министра по делам Окинавы и «северных территорий» — так японцы называют южные острова Курильской гряды, сообщил ТАСС. Он также не раз встречался с Сергеем Лавровым и обсуждал с российским главой МИД мирный договор между двумя странами, написала газета «Известия».

В кабинете Синдзо Абэ политик возглавлял МИД и придерживался курса японского премьера, но также давал понять, что примирительная позиция в территориальном споре двух стран ошибочна.

Со сменой премьер-министра отношения между Россией и Японией могут не поменяться. Политолог Юрий Светов объяснил «360», что ситуация между двумя странами почти неразрешимая.

Нужно принять реальность того мира, который есть уже 75 лет. Те четыре острова, на которые претендует Япония, принадлежат России и будут принадлежать Юрий Светов.

Светов отметил, что, как и все японские политики, Кисида делает ритуальные обещания о проведении переговоров и возвращении островов. Он напомнил, что новый премьер-министр принадлежит правящей партии и должен ориентироваться на взгляды избирателей, а не на реалии жизни. Именно поэтому ждать кардинальных изменений не приходится.

Схожего мнения придерживается и политолог Алексей Мартынов. По его словам, даже при смене премьер-министра в отношениях стран мало что поменяется.

«Для внутрияпонской повестки тема Курильских остров никуда не денется. <…> Несколько лет назад была попытка совместными усилиями России и Японии изменить взгляд на этот вопрос через ряд инициатив по освоению островов. Но, на мой взгляд, их так и не удалось реализовать», — отметил Мартынов.

Вечный спор

Япония на протяжении долгих лет предъявляет претензии к России из-за четырех островов южной части Курильской гряды. Но передача территорий невозможна по российскому законодательству. Юрий Светов напомнил, что в Конституции закреплен постулат, по которому Россия никому не отдаст никаких территорий.

«В японском обществе продолжает существовать предубеждение у определенной части людей, что надо еще чуть-чуть поднажать, попротестовать — и Россия вернет им эти острова», — добавил специалист.

Сейчас между Россией и Японией не существует мирного договора. По словам Светова, российская сторона может жить без этого и это нужно лучше объяснять японцам.

Желание вернуть острова может объясняться и попыткой компенсировать свое поражение во Второй мировой войне за счет России. Светов заверил, что таким образом в общественном сознании будет скрыт факт проигрыша страны.

«Японские власти считаются со своим общественным мнением, но полагают, что с российским общественным мнением российские власти не должны считаться, но так не бывает, поэтому мы находимся в патовой ситуации», — заключил эксперт.