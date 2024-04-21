Мир 21 апреля 2024, 14:52 Президент Швейцарии направила Путину сигнал после его переизбрания Blick: президент Швейцарии Амхерд отправила Путину письмо после его переизбрания Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Global Look Press

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Президент Швейцарии Виола Амхерд пыталась связаться с российским лидером Владимиром Путиным после его переизбрания и направляла ему письмо. В нем она выразила свои соболезнования в связи с терактом в Красногорске. Об этом сообщило швейцарское издание Blick.

Представитель Министерства обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт рассказал о содержимом письма.

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«В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России», — отметил он.

Фришкнехт добавил, что швейцарский лидер хотела показать Путину готовность страны к диалогу в «трудные времена». По словам представителя оборонного ведомства, Амхерд обращала внимание на уважение норм международного права и принципов, закрепленных в ООН.

В послании швейцарский лидер подчеркнула, что они должны стать «компасом для достижения мира и процветания». Фришкнехт также объяснил, что письмо не являлось поздравлением Путина с его переизбранием.

Ранее Швейцария согласилась провести на своей территории конференцию по Украине. Мероприятие пройдет в июне. Для обеспечения безопасности власти закроют небо и ограничат дорожное движение.