Мир 11 апреля 2024, 20:51 Швейцария закроет небо во время конференции по Украине Швейцария ограничит воздушное пространство на время конференции по Украине Freepik

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Швейцария введет ограничительные меры в воздушном пространстве и на дорогах на период проведения конференции по Украине. Официальный представитель кантона Нидвальден Армин Эберли объяснил такие шаги безопасностью, его процитировало РИА «Новости».

«Для события такого масштаба ограничения в целях обеспечения безопасности неизбежны. Поэтому перед конференцией и во время нее для населения введут ограничения в дорожном движении, на пешеходных маршрутах и в воздушном пространстве», — пояснил Эберли.

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По его словам, на месте проведения конференции и на прилегающих территориях организуют активное наблюдение, а на маршрутах подъезда с 15 по 16 июня примут дополнительные меры контроля.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия не будет участвовать в конференции по Украине. Она назвала встречу сходкой по «формуле мира» Владимира Зеленского.