Участники протеста в Коломбо взяли штурмом администрацию президента

Акции протеста начались на Шри-Ланке на фоне крупнейшего в истории страны экономического кризиса. В столице протестующие штурмом взяли администрацию президента Готабая Раджапакса, пробравшись через полицейские баррикады. Об этом сообщило издание Ada Derana со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

В социальных сетях появилось видео с штурмом резиденции, которую окружила огромная толпа. Главу государства внутри помещения протестующие не нашли, но устроили купание в бассейне.

В других регионах Коломбо полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые попытались штурмовать выстроенные силовикам баррикады. Как сообщило РИА ФАН, в ходе акции пострадали 33 человека. Состояние двух из них врачи оценили как тяжелое.

Массовые митинги проходят и в других населенных пунктах острова. Участники требуют отставки президента и правительства из-за неспособности восстановить экономику и обеспечить социальную стабильность в стране.

Экономический кризис на Шри-Ланке начался в последние месяцы. Инфляция достигла 54,6%, наблюдаются перебои с топливом, лекарствами и продуктами питания.

В городах на долгое время отключают электричество, так что люди вынуждены искать продукты в магазинах с фонариками. Все автозаправочные станции передали под охрану армии.

В начале апреля власти страны объявили дефолт по внешнему долгу. Правительство заявило, что причиной кризиса стала пандемия, которая сократила количество туристов.