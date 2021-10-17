Президент Сербии Вучич выступит на русском языке в Госдуме

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что занимается повторением русского языка, чтобы выступить на нем в Госдуме. Он попросил свою школьную учительницу проконтролировать его знания, сообщило РИА «Новости».

Сербский президент сообщил, что начал подготовку по русскому языку для выступления в Госдуме и на российском телевидении в ходе рабочего визита в Москву. Встреча запланирована на 25 ноября.

Глава государства 17 октября посетил свою родную школу, где встретился с руководством и своей классной руководительницей Ириной Галкиной. Она отработала в школе 37 лет и преподавала Александру Вучичу русский язык. Он сообщил ей, что снова учит язык.

«Вы посмотрите и сообщите мне, если что не так», — привело агентство слова президента к учительнице.

Сербский лидер ранее заявил, что Белград не устраивает формула расчета стоимости российского газа. В конце года истекает контракт на поставку голубого топлива, и Александр Вучич планирует договориться с Владимиром Путиным о снижении цены на газ для Сербии.