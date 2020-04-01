Президент Сербии отменил обращение к гражданам из-за недомогания

Президент Сербии Александр Вучич отменил свое обращение к населению. В выступлении он должен был рассказать об экономических мерах против коронавируса.

Во вторник министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил, что президент плохо себя чувствует, пишет ТАСС.

«Президент Республики Сербия Александр Вучич должен был представить эту программу, я от его имени извиняюсь, он чувствует себя сегодня нехорошо, он сегодня не с нами здесь», — заявил Мали.

Он отметил, что Вучич обратится к гражданам в течение ближайших 48 часов.

16 марта из-за коронавирусной инфекции в Сербии объявлено чрезвычайное положение. Сейчас в стране коронавирусом заболели 785 человек, по данным института Хопкинса. 16 пациентов погибли.

Ранее Александр Вучич заявил, что ему с большим трудом удалось приобрести аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он рассказал, что из-за пандемии коронавируса на мировом рынке творится настоящий «грабеж».