Президент Сербии отменил обращение к гражданам из-за недомогания
Во вторник министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил, что президент плохо себя чувствует, пишет ТАСС.
«Президент Республики Сербия Александр Вучич должен был представить эту программу, я от его имени извиняюсь, он чувствует себя сегодня нехорошо, он сегодня не с нами здесь», — заявил Мали.
Он отметил, что Вучич обратится к гражданам в течение ближайших 48 часов.
16 марта из-за коронавирусной инфекции в Сербии объявлено чрезвычайное положение. Сейчас в стране коронавирусом заболели 785 человек, по данным института Хопкинса. 16 пациентов погибли.
Ранее Александр Вучич заявил, что ему с большим трудом удалось приобрести аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он рассказал, что из-за пандемии коронавируса на мировом рынке творится настоящий «грабеж».