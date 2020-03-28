Президент Сербии пожаловался на «грабеж» производителей ИВЛ

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ему с большим трудом удалось приобрести аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он сообщил, что на мировом рынке из-за пандемии коронавируса творится настоящий «грабеж».

Об этом Вучич рассказал на пресс-конференции, посвященной мерам, предпринимаемым правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ. Не помогают подписанные договоры и уплаченные авансы. Поставщики не хотят подписывать договоры с неустойкой и продают тому, кто предложит большую цену, а вам возвращают ваши деньги», — цитирует Вучича РИА «Новости».

Он сообщил, что купленные 135 аппаратов уже распределены по клиникам страны. Также властям удалось приобрести 15 миллионов защитных медицинских масок.

В Сербии коронавирусом заболели 528 человек, восемь пациентов скончались. В стране с 18 марта действует комендантский час.

Правительство Сербии обратилось к России с просьбой помочь в борьбе с вирусом в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.