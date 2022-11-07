Президент Польши заподозрил Евросоюз в намерении сместить его с поста | 360°

Мир 07 ноября 2022, 09:45 Президент Польши заподозрил Евросоюз в намерении сместить его с поста Sieci: президент Польши Дуда заподозрил ЕС в попытках разорить его страну РИА "Новости"

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Европейский союз хочет сменить нынешнее политическое руководство Польши, а саму страну разорить. Такие подозрения в беседе с изданием Sieci озвучил польский президент Анджей Дуда.

«Подобные перемены помогут ЕС разорить и растерзать нашу страну. В этой ситуации столкнутся два взгляда на Польшу — с позиций федерализации ЕС и независимого государства», — заявил он.

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Дуда счел разговоры об отказе от права вето в ЕС началом разрушительных перемен, при которых большинство стран начнут преследовать лишь личные интересы.

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По мнению президента, некоторые представители Европейской комиссии хотят сменить политическую верхушку в Польше. Для этого они проводят политику, противоречащую их интересам.

«Еще в июне нам выделили 35 миллиардов евро на восстановление экономики после пандемии коронавируса, но сейчас весь процесс приостановился. Польшу просят сделать уступки в некоторых вопросах, включая соблюдение прав человека», — подчеркнул политик.

Ранее Дуда заявил, что Польша больше не намерена идти на какие-то уступки Еврокомиссии, поскольку уже выполнила все предусмотренные договоренностями шаги.