Мир 06 ноября 2022, 22:59 Польша отказалась идти на уступки Еврокомиссии — Дуда Президент Польши Дуда: страна выполнила все условия и больше не пойдет на уступки ЕК Президент Польши Анджей Дуда / РИА "Новости"

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Польша больше не будет делать уступок Еврокомиссии, заявил президент страны Анджей Дуда изданию Sieci. По его словам, страна выполнила все условия для получения денег из европейского Фонда восстановления экономики (RRF).

«Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги <…> Мы ждем выплаты того, что нам причитается», — заявил Дуда.

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Речь идет о выделении Польше более 35 миллиардов евро на восстановление экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса. Европейские власти одобрили выплату, но уточнили, что польская сторона получит деньги лишь после реализации реформ, на которых настаивает ЕС. Дуда подчеркнул, что некоторые политики в Еврокомиссии хотят поменять власть в Польше и радуются, когда стране наносят вред.

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Власти Польши приступили к строительству забора из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Политологи считают, что это сделано по указке США. Строительство заграждения планируют закончить в течение месяца. В качестве причины назвали возможный наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока из-за открытия воздушного сообщения с этими регионами.