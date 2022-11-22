22 ноября 2022, 12:31
Президент Польши признался пранкерам, что не хочет войны с Россией
Президент Польши Дуда заявил Вовану и Лексусу, что не хочет войны с Россией
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обсудили с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию вокруг «российских ракет», упавших на территорию страны. Блогеры дозвонились польскому лидеру от имени французского лидера Эммануэля Макрона. Пранк представили в новом выпуске программы «Шоу ВиЛ».
«Поверьте мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу», — заявил президент Польши.
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По его словам, взрыв в Польше произошел вблизи украинской границы. Запуск ракеты зафиксировали восточнее. Дуда подчеркнул, что воронка от взрыва — около 20–25 метров в длину, ее глубина — пять метров.
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В пранке польский лидер признался, как президент Украины Владимир Зеленский уверял его, что во всем виновата Россия.
В разговоре также затронули вопрос о вероятности ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Дуда заметил, что опасается ее больше, чем взрыва «грязной бомбы».
Вован и Лексус уличили спецпредставителя ООН Прамилу Паттен в фейковых обвинениях российских военнослужащих в «сексуальных преступлениях с использованием виагры».
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