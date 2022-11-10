Эксклюзив 10 ноября 2022, 19:00 Спецпредставитель ООН признался в бездоказательных обвинениях ВС РФ Блогеры Вован и Лексус уличили спецпредставителя ООН в фейковых обвинениях ВС России РИА «Новости»

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Российские блогеры Вован и Лексус связались со спецпредставителем генсека ООН Прамилой Паттен и попросили доказать «сексуальные преступления с использованием виагры» со стороны российских военнослужащих. Полный пранк они представили в своей авторской программе на RuTube «Шоу ВиЛ». Подробности беседы «360» рассказал блогер Вован.

Один из пранкеров в разговоре со спецпредставителем генсека ООН представился главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александром Мережко. Он попросил привести доказательства фейка о насилии над украинскими женщинами со стороны военнослужащих якобы с использованием виагры. Но Прамила Паттен не смогла подтвердить вброс фактами.

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«Проводить расследования — это не моя работа. У меня нет таких полномочий. Я сижу в Нью-Йорке, в офисе, и у меня есть полномочия по защите интересов. Моя роль не в том, чтобы проводить расследования», — сказала спецпредставитель генсека ООН.

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Она уточнила, что расследование продолжают проводить группа по наблюдению за соблюдением прав человека и Международная комиссия по расследованию.

«В их отчете пока ничего нет о виагре», — призналась Паттен.

Российские пранкеры известны своими розыгрышами знаменитостей. В интервью «360» они рассказали, как развивался их проект, который начался с шалости.