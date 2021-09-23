Президент Польши перепутал Байдена с Трампом на Генассамблее ООН

Глава Польши Анджей Дуда перепутал имена нынешнего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Произошло это во время разговора о проблемах Белого дома на Генеральной ассамблее ООН. Об этом рассказало издание Onet.

Польский президент дал интервью журналистам, в котором рассказал о проблемах взаимоотношений Варшавы и Вашингтона, а также указал на трудности, с которыми сталкиваются его американские коллеги.

«В настоящее время у администрации президента Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться», — заявил Дуда.

Таким образом он хотел прокомментировать ситуацию, связанную с охлаждением двусторонних отношений США и Польши.

76-я сессия Генеральной ассамблее ООН стартовала в Нью-Йорке 14 сентября. В скором времени должна состояться встреча с участием глав государств и представительств от разных стран. 25 сентября глава российского МИД Сергей Лавров начинает программу участия в сессии.