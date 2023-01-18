Мир 18 января 2023, 18:51 Президент МККК посетит Москву для обсуждения гуманитарных проблем Президент МККК Сполярич Эггер прибудет с двухдневным визитом в Москву РИА «Новости»

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Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер приедет в Москву на этой неделе. Она планирует пробыть в столице два дня, сообщила пресс-служба МККК.

«Президент МККК Мирьяна Сполярич на этой неделе прибудет в Москву с двухдневным визитом, чтобы обсудить гуманитарные проблемы с представителями власти и российским Красным Крестом», — уточнили в организации.

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Уточняется, что у Сполярич это будет первый визит в Россию с момента ее назначения на пост нового президента МККК. Одной из приоритетных задач в ходе визита назвали обсуждение регулярного посещения делегатов организации военнопленных, а также «обеспечение последних гуманным обращением в соответствии с международным правом».

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Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила о том, что Украина намеренно срывает обмен пленными. По ее мнению, ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации демонстрируют «политику двойных стандартов». Сердюкова указала на то, что нарушение прав жителей и военных Украины широко освещается, а случае с ЛНР наблюдается обратная ситуация.