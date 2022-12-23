Мир 23 декабря 2022, 13:55 ООН и Красный Крест обвинили в двойных стандартах из-за игнорирования пыток пленных на Украине Омбудсмен ЛНР Сердюкова обвинила ООН и МККК в замалчивании пыток пленных на Украине РИА «Новости»

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Зарубежные организации избирательно реагируют на нарушения прав человека во время спецоперации. ООН и Международный комитет Красного Креста проигнорировали пытки военнослужащих в украинском плену, заявила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова. Об этом рассказал ТАСС.

«Уже девятый год со стороны международных организаций мы видим политику двойных стандартов», — сказала Сердюкова.

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Если права жителей и военных Украины нарушают, то это широко освещают и принимают меры. В случае с ЛНР обратная ситуация, пожаловалась омбудсмен. После каждого обмена пленными в ООН и МККК передавали пакет документов с доказательствами пыток. Однако организации, по словам Сердюковой, не использовали их в своей работе — эти факты не включили в доклады, отчеты и публикации.

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Омбудсмен заявила, что у ООН есть полномочия для официального расследования, но она ими не воспользовалась. Сердюкова выразила надежду, что теперь ситуация изменится, ведь представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека поговорил по видеосвязи с бывшими военнопленными.

Ранее она рассказала, что в освобожденных населенных пунктах ЛНР нашли пыточные Вооруженных сил Украины с приспособлениями, похожими на электрический стул, и следами крови.