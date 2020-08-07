Президент Ливана заявил, что взрыв в Бейруте могли подстроить

Пока причины взрыва в Бейруте не установлены. Однако президент Ливана Мишель Наим Аун не исключил, что трагедия могла произойти при участии внешних сил.

Возможно, что кто-то использовал для этого бомбы или ракеты. Слова главы государства передал ливанский телеканал MTV.

Аун во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Ливан попросил его предоставить спутниковые снимки момента взрыва в порту. Однако если Париж этого не сможет сделать, то ливанские власти обратятся к другим государствам.

По последним данным, жертвами случившегося стали 154 человека. Еще более четырех тысяч пострадали. Экстренные службы до сих пор разбирают завалы.

Разрушающий взрыв прогремел в Бейруте 4 августа. Несколько тысяч тонн аммиачной селитры сдетонировали. Они находились на таможенном складе в порту города.

Сотни зданий в ливанской столице разрушены. Часть людей осталась без крыши над головой. В связи с произошедшим власти ввели в Бейруте режим чрезвычайного положения. Он будет действовать две недели. В стране объявили траур.