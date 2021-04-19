Президент Кубы сменит Рауля Кастро на посту главы Компартии

Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля избрали первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии. Такое решение приняли делегаты VIII партийного съезда, сообщило издание La Agencia Cubana de Noticias.

Диас-Канель в 2003 году стал самым молодым членом политбюро ЦБ Компартии. Его назначили в этот партийный орган по рекомендации Рауля Кастро. В 2009 году Кастро назначил Диас-Канеля министром высшего образования, а в 2012 году он стал зампредом Совета министров. Спустя год Диас-Канеля избрали депутатом. В том же году, после назначения первым зампредом Госсовета и Совета министров, его начали считать вероятным преемником Кастро.

Диас-Канель сменит на посту главы Компартии Кубы Рауля Кастро, который 16 апреля объявил, что покидает должность первого секретаря. Об этом сообщал RT.

Кастро на закрытии съезда отметил, что за последние три года президент Кубы и его команда поспособствовали сплочению партии и высших органов власти в островной республике. Кастро добавил, что не готов к предложениям остаться в руководстве партии, но вместе с тем останется бойцом Революции.

Ранее стало известно о попытке покушения на Рауля Кастро, которое планировали ЦРУ.