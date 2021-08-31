Президент Казахстана Токаев принял отставку министра обороны после взрывов на складе боеприпасов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку главы Минобороны республики Нурлана Ермекбаева. Он решил оставить должность после взрывов на складе с боеприпасами. Жертвами ЧП стали 15 человек.

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Пожар на складе инженерных боеприпасов воинской части в Жамбылской области произошел вечером 26 августа. Прогремело не менее десяти взрывов. После вспыхнул пожар. Огонь распространился почти на 700 квадратных метров.

Токаев посмертно наградил орденами спасателей и военных, которые погибли в результате взрывов. Накануне в МЧС Казахстана сообщили, что среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Экстренные службы продолжают поиски еще одного человека, пропавшего без вести.