Саперы нашли труп 15-го погибшего при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане

В результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане погибли 15 человек. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

В ведомстве уточнили, что тело погибшего нашли саперы Минобороны республики при разборе завалов. Его личность устанавливается. В настоящее время продолжается поиск еще одного человека, пропавшего после ЧП.

Серия взрывов на складе с боеприпасами произошла в Жамбылской области Казахстана 26 августа. В помещении хранилось более 500 тонн тротила. После взрывов начался пожар. В результате пострадали не менее 100 человек, 49 из них — сотрудники местного департамента по ЧС. Осколки разлетелись в радиусе двух километров.

Воинская часть находится в 30 километрах от города Тараз. Рядом с ней расположено еще три населенных пункта с общим населением около тысячи человек. Оттуда были эвакуированы более 80 детей. Накануне на складе прогремел новый взрыв. В этот раз он не привел к гибели людей. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.