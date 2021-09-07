Президент Казахстана снял с должности министра энергетики Ногаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра энергетики Нурлана Ногаева. Теперь он будет занимать должность главы Мангистауской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу президента страны.

«Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан», — сказано в тексте указа. Ранее президент Казахстана Токаев запретил препятствовать использованию русского языка. Согласно законам республики, он находится в статусе официального.