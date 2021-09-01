Президент Казахстана Токаев запретил препятствовать использованию русского языка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя препятствовать использованию русского языка в стране. Согласно законам республики, он находится в статусе официального.

О статусе русского языка президент Казахстана напомнил жителям во время ежегодного послания народу. Об этом сообщил ТАСС.

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — сказал он.

В Средней Азии в последнее время участились случаи русофобии. Казахстан не стал исключением. Блогеры-националисты, которые называют себя «языковым патрулем», заставляют на камеру извиняться людей, которые говорят на русском. Они добиваются этого угрозами и оскорблениями. После этого видео публикуется на YouTube.

Министерство внутренних дел Казахстана пригрозило проверкой «языковым патрулям». По результатам мероприятий правоохранители примут решение о заведении уголовного дела.