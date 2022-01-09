Президент Казахстана посмертно наградил 16 силовиков

Указ о награждении при выполнении воинского и служебного долга 16 сотрудников Комитета национальной безопасности и МВД подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Текст указа опубликован на официальном сайте главы республики.

Пять человек посмертно представлены к ордену «Доблесть» второй степени, 10 человек посмертно получили орден «Доблесть» третьей степени, еще один посмертно представлен к медали «За отвагу.

Погибших наградили «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства». МВД Казахстана ранее сообщало, что в ходе столкновений погибли 16 сотрудников полиции и Национальной гвардии. Более тысячи человек получили ранения различной степени тяжести.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Сначала они носили мирный характер и локализовались только на западе страны. Но через несколько дней митинги распространились на все города, а после — переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Президент Казахстана Токаев заявил, что за организацией погромов стоят террористические группировки, которые прошли подготовку в других странах. В Казахстане до 19 января действует режим чрезвычайного положения. Правоохранительные органы и армия проводят антитеррористические операции во всех районах республики. Охраной социальных, государственных и военных объектов занимаются миротворцы ОДКБ.