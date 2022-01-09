Российские миротворцы за 9 января помогут вернуться из Казахстана тысяче россиян

Российские военные из коллективных сил ОДКБ помогают гражданам РФ вернуться из Казахстана. Из Алма-Аты в Москву вылетели уже три самолета Ил-76, сообщило РИА «Новости».

По словам миротворцев, на борту каждого самолета около 100 россиян. В воскресенье, 9 января, должно состояться 10 рейсов. Из международного аэропорта Алма-Аты гражданские рейсы пока приостановлены.

Воздушную гавань контролируют российские военные и правоохранители Казахстана. Ранее в МИД РФ сообщали, что для россиян из аэропорта Алма-Аты выполнят два рейса ВТА Минобороны России. Один самолет вылетит в Иваново, второй — в Оренбург.

В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков сегодня заявил, что закончено развертывание коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Миротворцы взяли под охрану важные военные, государственные и социально значимые объекты в Алма-Ате и прилегающих к ней районах.