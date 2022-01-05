Первый космонавт Казахстана Аубакиров призвал ввести в страну войска ОДКБ

Власти Казахстана должны привлечь для подавления беспорядков войска стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением в эфире государственного телеканала «Хабар 24» выступил первый космонавт Казахстана и генерал-майор Военно-воздушных сил страны Токтар Аубакиров.

Он пояснил, что если у Казахстана не хватает собственных сил на подавление протестной активности, тем более силовики начали переходить на сторону участников беспорядков, то необходимо прибегнуть к помощи других стран, у которых есть договоренности с Казахстаном о взаимной помощи.

«Этот договор есть ОДКБ. Если сюда войдут войска ОДКБ, лишним не будет», — заявил Аубакиров.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил ситуацию с протестами в Казахстане с российским лидером Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В официальном заявлении Минска говорится, что лидеры всех стран ОДКБ находятся в постоянном контакте в связи с беспорядками, которые начались в Казахстане.

Протестные акции в Казахстане переросли в беспорядки и столкновения с полицией в минувший вторник, 4 января. До этого митинги носили локальный и мирный характер. Жители западных районов потребовали снизить цены на сжиженный газ, который используется в качестве топлива.

Но с каждым днем протестные акции начинались во все большем числе регионов Казахстана, пока не охватили всю страну. К экономическим требованиям прибавились политические. Президент страны прислушался к требованиям и отправил правительство в отставку. Но протесты не прекратились, а перешли в горячую фазу.

В Алма-Ате протестующие отобрали у бойцов Национальной гвардии оружие, начали поджигать и захватывать административные здания. Пострадало несколько редакций СМИ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что всех причастных к беспорядкам ждет серьезное наказание. В ходе столкновений погибли сотрудники полиции и Национальной гвардии. По мнению лидера государства, за мятежом стоят заговорщики. По его решению весь Казахстан перешел на режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час, запрещены массовые мероприятия и ограничено движение между областями.