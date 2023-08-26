Мир 26 августа 2023, 09:46 Президент Южной Осетии призвал Грузию признать ответственность за события 2008 года Глава Южной Осетии Гаглоев: Грузии надо признать свою вину за события 2008 года Vladimir Valishvili/Russian Look/globallookpress

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Грузия должна признать свою ответственность за совершенные в 2008 году военные преступления и подписать с Южной Осетией соглашение о неприменении силы. Об этом заявил глава республики Алан Гаглоев, сообщило РИА «Новости».

Он также отметил необходимость проведения совместной работы по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией.

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По словам Гаглоева, единственной площадкой для коммуникаций двух стран остались Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил об ответственности политика Михаила Саакашвили за события 2008 года. По его словам, именно экс-президент «принимал решение о начале агрессии» со стороны Грузии.