Мир 25 августа 2023, 22:54 Медведев возложил ответственность за события в Южной Осетии в 2008 году на Саакашвили Медведев: Саакашвили ответственен за события в Южной Осетии в 2008 году РИА «Новости»

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и власти страны тех лет несут ответственность за ситуацию в Южной Осетии в августе 2008 года. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT.

Он напомнил, что в политике финальное решение принимает глава государства. На нем же лежит ответственность за происходящее.

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«Со стороны Грузии под номером один именно он (Саакашвили — прим. ред.) принимал решение о начале агрессии», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что именно Саакашвили и руководство Грузии тех лет несет за ответственность за конфликт. По его словам, уже в 2008 году грузинский политик был ы психически нестабильном состоянии.

Также Медведев назвал бывшего президента Грузии человеком, который имел «неуравновешенную психику и принимал во время кризиса стимуляторы». Кроме того, по мнению политика, Саакашвили — «дурачок с раздутым самомнением», которое превратило его «в политический труп».

Бывшего президента Грузии приговорили к девяти годам заключения по нескольким уголовным статьям. В тюрьме Саакашвили пожаловался на плохое самочувствие. По его словам, из-за пыток у него развилось около 20 серьезных заболеваний.