Мир 19 апреля 2023, 07:12 Президент Южной Кореи назвал условие снятия запрета на военную помощь Украине Reuters: президент Южной Кореи допустил оказание военной помощи Украине Официальный сайт президента Украины

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Южная Корея согласится передать Украине оружие, но только в случае ударов по мирным жителям или нарушений правил ведения вооруженных конфликтов. Президент Юн Сок Ель впервые допустил оказание военной помощи, сообщило агентство Reuters.

Политик дал интервью накануне своего визита в США на следующей неделе и напомнил, что Южная Корея оказала Украине только гуманитарную и финансовую помощь. Однако она готова выйти за рамки в особых обстоятельствах.

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«Если возникнет ситуация, которую международное сообщество не может смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны», — сказал Юн Сок Ель.

Около года южнокорейское правительство придерживалось принципиальной позиции и, будучи крупным производителем артиллерийских боеприпасов, отказывалось отправлять их на Украину или соглашаться на реэкспорт своей военной продукции. Оно опасалось конфликта с Россией, сблизившейся с КНДР, и вреда своим оставшимся на ее территории компаниям.

Ранее журналисты нашли в рассекреченных документах американской разведки информацию о том, что на Юн Сок Еля усилили давление из-за нежелания оказывать киевскому режиму военную помощь. США попытались заставить Южную Корею разрешить реэкспорт снарядов калибра 155 миллиметров.