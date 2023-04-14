Мир 14 апреля 2023, 10:05 США надавили на Южную Корею ради поставок снарядов для Украины WP: возросло давление на Южную Корею из-за поставок летального оружия на Украину U.S. Department of Defense

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Рассекреченные документы американской разведки показали, что США усилили давление на Южную Корею из-за поставок летального оружия и снарядов для Украины. Белый дом попытался заставить президента Юн Сук Еля отказаться от нейтралитета, выяснила газета The Washington Post.

Южная Корея около 70 лет производила и накапливала артиллерийские снаряды на случай нового конфликта с КНДР. Она оказала Украине гуманитарную помощь, но отказалась поставлять вооружение. Однако западные страны такая позиция не устроила. Среди опубликованных в соцсетях документов нашли информацию о новом запросе американского правительства на реэкспорт артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

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«США возобновили давление на администрацию президента Юн Сук Еля с целью поставить смертоносное оружие для военных действий», — заявил автор статьи.

Руководство Южной Кореи не отказалось от политики экспортного контроля. Правительство отказалось оказывать Украине военную помощь даже через перепродажу снарядов, опасаясь влияния на торговлю с Россией и усиления ее сотрудничества с КНДР в ядерной и оружейной программе.

Ранее в Сеуле прошел митинг в поддержку спецоперации на Украине. В акции приняли участие представители общественных организаций, которые назвали это борьбой с американским империализмом.