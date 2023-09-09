Мир 09 сентября 2023, 16:43 Президент ЮАР указал на готовность Африки участвовать в переговорах по зерновой сделке Рамафоса: Африка выразила готовность к участию в переговорах по зерновой сделке Unsplash

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ЮАР и другие страны Африки выразили готовность стать участниками международных дискуссий о вопросах, связанных с продовольствием и энергией. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите G20, трансляцию мероприятия провело агентство WION.

«Как и другие африканские страны, мы поддерживаем обсуждение вариантов политики по устранению последствий нестабильности на рынках продовольствия и энергии, — заявил Рамафоса.

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По мнению южноафриканского лидера, сотрудничество разных стран поможет решить проблемы отсутствия продовольственной и энергетической безопасности.

«Нам необходимо проявлять гибкость и быстро и адекватно реагировать на риски», — добавил глава ЮАР.

Ранее участники саммита G20 призвали к полному обеспечению поставок российских удобрений и перезапуску зерновой сделки.