Мир 09 сентября 2023, 14:28 «Большая двадцатка» призвала к осуществлению зерновой сделки Лидеры G20 выступили за полное выполнение черноморской инициативы Freepik

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Лидеры G20 выступили за полное выполнение зерновой сделки. Об этом говорится в итоговой Нью-Делийской декларации саммита «Большой двадцатки», написало РИА «Новости».

Группа «двадцатки» призывала к полному обеспечению поставок российских удобрений. В документе лидеры дали высокую оценку усилиям Турции при посредничестве ООН о взаимопонимании между Россией и секретариатом организации.

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«Призываем к полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и Украины», — указали в документе.

Страны G20 также официально признали различие взглядов и оценок по украинскому конфликту среди членов группы. До этого дипломаты согласовали «компромиссные формулировки» по украинскому конфликту. Также «Большая двадцатка» выступила против использования ядерного оружия.

Встреча лидеров «Большой двадцатки» проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На саммите Африканский союз признали постоянным членом G20. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил с этим межправительственную организацию, объединяющую 55 государств Африки.