Президент ЮАР не смог надеть маску в прямом эфире. Видео

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса попал в неловкую ситуацию при обращении к гражданам из-за пандемии коронавируса. В прямом эфире он пытался надеть защитную маску, но закрыл ею глаза.

Ролик набирает популярность в Сети.

Рамафоса отчаянно пытался надеть маску, но та упорно не хотела садиться. Она то сползала на глаза лидеру, то резинки срывались с ушей, и приходилось натягивать заново.

В конце концов южно-африканский правитель все-таки справился с упрямым средством защиты.

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