    24 апреля 2020, 01:34

    Президент ЮАР не смог надеть маску в прямом эфире. Видео

    Арина Гудилова

    Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса попал в неловкую ситуацию при обращении к гражданам из-за пандемии коронавируса. В прямом эфире он пытался надеть защитную маску, но закрыл ею глаза.
    Президент ЮАР не смог надеть маску в прямом эфире. Видео

    Ролик набирает популярность в Сети.

    Рамафоса отчаянно пытался надеть маску, но та упорно не хотела садиться. Она то сползала на глаза лидеру, то резинки срывались с ушей, и приходилось натягивать заново.

    В конце концов южно-африканский правитель все-таки справился с упрямым средством защиты.

    Ранее «360» рассказывал как в Южной Африке проходит запрет на алкоголь. Он повлек за собой пустые больничные койки, разрушение бизнеса, повышение уровня насилия и особый интерес к ананасам.