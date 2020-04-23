Пустые больничные койки и самогон из ананасов. У сухого закона в ЮАР свои фишки

Идея была проста

Если запретить весь алкоголь, то можно будет предотвратить драки в нетрезвом виде, снизить насилие в семье, сократить вождение в нетрезвом виде. А также устранить разгульные вечеринки в выходные дни, которые очень распространены в Южной Африке. По мнению полиции, медиков и аналитиков, около 40% всех случаев госпитализаций связаны со злоупотреблением алкоголя.

По статистике до коронавируса, в отделения неотложной помощи в Южной Африке каждую неделю поступало около 34 тысяч человек. После введения карантина это число резко сократилось примерно на две трети — до 12 тысяч приемов.

Профессор Чарльз Парри сформировал модель для Совета медицинских исследований. Она показала, что запрет на продажу алкоголя повлиял на снижение этих показателей.

«Если отменят запрет на продажу алкоголя — мы увидим, что каждую неделю будет прибавляться около пяти тысяч случаев в травматологических отделениях», — предсказал он.

По словам правительственных советников, эти пустые койки в скором времени могут оказаться бесценными, если пандемия снова начнет распространяться в геометрической прогрессии.

Медики также указывают на то, что пьянство ослабляет иммунную систему и может оказывать особое влияние на организм во время респираторных заболеваний.

«Covid-19 окажет более серьезное влияние на выпивающих <…> многие люди проживают в многолюдных помещениях. Продажи алкоголя могут увеличить передачу инфекции (люди часто пьют в обществе) <…> а также мы увидим рост бытового насилия и причинения вреда детям», — предупредил профессор Парри.

Но как можно добиться полного запрета на алкоголь в течение пяти недель или, даже больше, если карантин в Южной Африке, который должен закончиться 30 апреля, продлят?

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Глава полиции «пошел в разнос»

Министр полиции Беки Селе, известный своими острыми высказываниями и энтузиазмом насчет запрета алкоголя, недавно предупредил, что его подразделение «уничтожат любое место, где продается спиртное».

«Это вызывает глубокую обеспокоенность, когда высшие политические лидеры, поощряют полицейских применять насилие, силу или нарушать закон. Кажется, что министр полиции стал мошенником», — сказал эксперт по преступности из Института безопасности Южной Африки Гарет Ньюхэм.

Представители алкогольной промышленности ЮАР изначально пытались оспорить запрет в суде. Они утверждали, что он — противоконституционный и введен без консультаций. Но на этом все и закончилось.

«Это может быть конец»

«Ситуация выглядит совсем нехорошо», — сказала владелица первой в стране пивоварни темного пива и председатель Ассоциации пива Южной Африки.

Она опасается, что ее малый бизнес обанкротится, если запрет будет продолжаться и дальше.

«Аргументы против снятия запрета действительно имеют смысл. Многие люди не потеряли работу и употребляют алкоголь, как наркотик, — признала она.

Владелица пивоварни добавила, что более приемлемый подход — это разрешить ограниченные продажи алкоголя. Это, в том числе, поможет спасти ее бизнес.

«Для нас игра может кончиться», — согласился Ник Смит, американец, владеющий ремесленной пивоварней за пределами Кейптауна.

Рост в домашнем пивоварении

В текущих обстоятельствах запрет на продажу алкоголя повлиял на объединение людей из разных слоев общества. А это повлекло за собой волну домашнего пивоварения. Оно всегда было характерно для жителей в сельских общинах.

Видео и рецепты ананасового пива и более традиционных видов из кукурузы и сорго (травянистые растения из семейства злаков — прим. ред.) теперь широко рекламируются в социальных сетях. Вместе с предупреждениями, что если такие напитки неправильно приготовить — они могут оказаться опасными.

В Южной Африке зафиксировано 3465 случаев заражения коронавирусом. 65 человек погибли, по данным института Хопкинса.