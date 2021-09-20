Президент Израиля выразил соболезнования Путину после стрельбы в университете Перми

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и россиянам после трагедии в университете Перми. В понедельник студент устроил там стрельбу — в результате погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

«Глубоко потрясен и опечален массовым убийством, совершенным в Пермском университете в России. Мои помыслы с ранеными, уцелевшими, семьями невинных жертв. От имени народа Израиля я выражаю наши глубочайшие соболезнования президенту Путину и российскому народу», — написал президент Израиля в своем Twitter.

В канцелярии Герцога также отметили, что дипломатический советник передал соболезнования главы Израиля послу России в стране Анатолию Викторову.

Ранее Владимир Путин назвал стрельбу в Перми огромной бедой не только для семей, которые потеряли детей, но для всей страны. Президент выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что им окажут всю необходимую помощь.

По данным Следственного комитета, студент открыл огонь в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Его удалось задержать — он оказал сопротивление и был ранен. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Известно, что у студента было разрешение на оружие — он купил его в мае этого года.