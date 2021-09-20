Путин назвал трагедию в Перми огромной бедой для всей России

Российский президент Владимир Путин назвал трагедию в Перми огромной бедой не только для семей, которые потеряли детей, но для всей страны. Глава государства выразил родственникам погибших свои соболезнования.

Путин высказался о трагедии в Перми в начале встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Из-за прошедшего встречу пришлось перенести, так как график президента изменился.

«Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», — сказал Путин, которого процитировало РИА «Новости».

Президент пообещал, что власти окажут семьям погибших и пострадавших в Перми всю необходимую помощь. Он также заверил, что будет сделано все для расследования и выяснения причин трагедии.

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в понедельник утром устроил стрельбу, в результате которой погибли шесть человек, 24 пострадали. Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен.