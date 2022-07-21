Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы государства.

Прежде чем подписать документ, президент принял у себя ушедшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги. Также он пообщался со спикерами обеих палат парламента.

«Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров», — сообщили в Квиринальском дворце. Заявление процитировало РИА «Новости».

Ранее после голосования в сенате подал в отставку премьер-министр Италии Марио Драги. Он объяснил свое решение тем, что в Кабинете министров страны нет единства и он не видит условий для продолжения работы. В пресс-службе президента отметили, что действующее правительство останется у власти для решения текущих вопросов.